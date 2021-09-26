Флорентино Перес сказал, когда Мбаппе перейдет в "Реал"

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Флорентино Перес сказал, когда Мбаппе перейдет в "Реал"Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский "Реал".

Как сообщает журналист Серхио Киранте, после матча с "Вильярреалом" (0:0) болельщик королевского клуба за пределами Сантьяго Бернабеу спросил президента "Реала" Флорентино Переса, когда Мбаппе станет игроком "сливочных"?

По информации источника, Перес ответил "в следующем году".

Напомним, что с января Мбаппе сможет вести переговоры с любым клубом без ведома ПСЖ, так как его контракт с парижанами истекает в 2022 году.

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