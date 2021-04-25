Флорентино Перес собирается судиться с УЕФА из-за провала Суперлиги

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Флорентино Перес собирается судиться с УЕФА из-за провала Суперлиги

Фото: твиттер Real Madrid/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес собирается подать в суд на УЕФА из-за провала запуска проекта Европейской Суперлиги, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, Перес полагает, что действия УЕФА нарушили антимонопольное законодательство. По мнению функционера, УЕФА не может быть единственным организатором всех европейских турниров.

Напомним, что Суперлига была создана в ночь с 18 на 19 апреля, но всего через двое суток проект был приостановлен из-за критики со стороны футболистов, тренеров, УЕФА, ФИФА, а также политиков. Из проекта вышли почти все клубы, кроме "Реала" и "Барселоны".

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