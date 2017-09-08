Флорентино Перес: "Судейство в Примере нужно улучшать"

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Флорентино Перес: "Судейство в Примере нужно улучшать"Президент "Реала" Флорентино Перес вспомнил о судействе в первом матче за Суперкубок Испании с "Барселоной" (3:1), в котором лидер "сливочных" Криштиану Роналду был удален за толчок арбитра.

"Судейство нужно улучшать. Иногда, как в матче "Барселона" – "Реал", оно не соответствуют высокому уровню.

Я никогда не отзывался плохо об арбитрах и не говорил Ларреа, что они поступают с "Реалом" несправедливо. Я сказал, что после такого большого матча нет смысла говорить о судействе", – отметил Перес.

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