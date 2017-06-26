Флорентино Перес встречался с семьей Мбаппе

Президент "Реала" Флорентино Перес провел встречу с семьёй нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

По информации испанской прессы, с родственниками 18-летнего бомбардира руководитель клуба встретился после товарищеской игры между сборными Франции и Англии (3:2).

Источник отмечает, что Перес таким образом хотел повлиять на Мбаппе и убедить его стать игроком "Реала".

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