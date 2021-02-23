Флорентино Перес вылечился от коронавируса

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поборол коронавирусную инфекцию, сообщает официальный сайт королевского клуба.

73-летний функционер сдал два подряд отрицательных теста на COVID-19, что свидетельствует о его выздоровлении.

Перес не полетит в Бергамо на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты", но планирует встретиться с командой перед её отправкой в Италию.

Напомним, что руководитель "Реала" заболел коронавирусом 2 февраля и лечился ровно три недели.

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