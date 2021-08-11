Флорентино Перес выпустил официальной заявление о вмешательстве в уход Месси

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес ответил на обвинения в вмешательстве во внутренние дела "Барселоны", и, в частности, в уход Месси.

"Информация о моей долгой дружбе с генеральным директором "Барселоны" Ферраном Ревертером — полная ложь. Я встречался с ним лишь два раза в жизни. Один раз — четыре месяца назад, и второй — в прошлую субботу на встрече, которая состоялась в Барселоне с Жоаном Лапортой и Андреа Аньлелли, когда уже было объявлено об уходе Месси.

Я никак не мог повлиять ни на отъезд Месси, ни на любое другое решение "Барселоны". Так что я надеюсь, что Хуанме Лопес пересмотрит свое заявление, не соответствующее правде", — говорится в официальном заявлении Переса.

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