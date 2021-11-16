Флорентино Перес высказался о будущем европейской Суперлиги

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Флорентино Перес высказался о будущем европейской Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выразил уверенность в создании европейской Суперлиги.

"Кубок чемпионов был создан в 1955 году. Тогда была такая же ситуация. В футболе необходимо использовать все имеющиеся ресурсы. Мы должны навести порядок в футболе. Я буду бороться за это", – приводит слова Переса Marca.

Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено 18 апреля 2021 года. Планировалось, что в новом турнире будут участвовать топ-клубы. Впрочем, через несколько дней под давлением УЕФА, политиков и болельщиков из состава участников турнира вышли девять из 12 клубов-основателей. На данный момент в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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