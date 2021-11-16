Флорентино Перес высказался о будущем европейской Суперлиги
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выразил уверенность в создании европейской Суперлиги.
"Кубок чемпионов был создан в 1955 году. Тогда была такая же ситуация. В футболе необходимо использовать все имеющиеся ресурсы. Мы должны навести порядок в футболе. Я буду бороться за это", – приводит слова Переса Marca.
Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено 18 апреля 2021 года. Планировалось, что в новом турнире будут участвовать топ-клубы. Впрочем, через несколько дней под давлением УЕФА, политиков и болельщиков из состава участников турнира вышли девять из 12 клубов-основателей. На данный момент в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14