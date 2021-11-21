Флорентино Перес высказался о конфликте Суперлиги с УЕФА
Фото: сайт "Реал Мадрида"/Автор неизвестен
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на ассамблее сосьос королевского клуба рассказал ситуации с Суперлигой и судебных тяжбах с УЕФА.
"Самое время напомнить УЕФА, кто такой "Реал Мадрид". Это клуб, который ФИФА вместе с остальными 7-ю федерациями, а затем создал Лигу чемпионов в 1955 году вместе L'Equipe. УЕФА – монополия.
Суперлига - это не просто соревнование, это нечто большее. Она пытается изменить динамику футбола. Суперлига - это свобода, это по-настоящему честная финансовая игра. Суперлига - это проект, который позволит избежать ситуаций, в которых клубы получают неизберательную поддержку. И он будет развиваться лишь в том случае, если будет совместим с национальными чемпионатами.
Мы не отступим перед незаконными угрозами. Никто не стоит выше закона. Мы доверяем судам общей юрисдикции, чтобы принять правильное решение в споре между Суперлигой и УЕФА. Все мы слышали то, как Чеферин хочет изменить правила "честной финансовой игры", чтобы государства смогли вливать ещё больше денег в определенные клубы, что поставило бы под угрозу принципы устройства футбола.
УЕФА быстро распространили слух, что Суперлига будет против национальных соревнований, и что клубы Суперлиги покидают свои чемпионаты в апреле. Это ложь", - сказал Перес.
Также не пропустите: Флорентино Перес высказался о сделке Ла Лиги с CVC. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Динамо" разгромило тульский "Арсенал"
-
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Усману Дембеле
-
"Хетафе" разгромил "Кадис" в матче Ла Лиги
-
Черевченко высказался о ничьей с ЦСКА
-
Березуцкий прокомментировал ничью с "Химками"
-
Карпин не покинет сборную России как минимум до стыков
-
Флорентино Перес высказался о конфликте Суперлиги с УЕФА
-
Луис Энрике не намерен возглавлять "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду хочет, что эск-тренер "Барселоны" возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
"Сассуоло" сыграл вничью с "Кальяри" в Серии А
-
ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛ
-
"Ростов" сыграл в результативную ничью с "Уфой" в РПЛ
-
Гризманн рассказал о своем опыте в "Барселоне"
-
Флорентино Перес высказался о сделке Ла Лиги с CVC
-
1
Зарема встречалась с Ваноли вместо Федуна
-
Кавазашвили высказался об игре "Спартака" после поражения от "Краснодара"
-
Невилл прокомментировал увольнение Сульшера
-
Стало известно, кто будет руководить "Манчестер Юнайтед" в ближайших матчах
-
Анчелотти высказался о Бэйле
-
"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14