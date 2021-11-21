Флорентино Перес высказался о конфликте Суперлиги с УЕФА

Фото: сайт "Реал Мадрида"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на ассамблее сосьос королевского клуба рассказал ситуации с Суперлигой и судебных тяжбах с УЕФА.

"Самое время напомнить УЕФА, кто такой "Реал Мадрид". Это клуб, который ФИФА вместе с остальными 7-ю федерациями, а затем создал Лигу чемпионов в 1955 году вместе L'Equipe. УЕФА – монополия.

Суперлига - это не просто соревнование, это нечто большее. Она пытается изменить динамику футбола. Суперлига - это свобода, это по-настоящему честная финансовая игра. Суперлига - это проект, который позволит избежать ситуаций, в которых клубы получают неизберательную поддержку. И он будет развиваться лишь в том случае, если будет совместим с национальными чемпионатами.

Мы не отступим перед незаконными угрозами. Никто не стоит выше закона. Мы доверяем судам общей юрисдикции, чтобы принять правильное решение в споре между Суперлигой и УЕФА. Все мы слышали то, как Чеферин хочет изменить правила "честной финансовой игры", чтобы государства смогли вливать ещё больше денег в определенные клубы, что поставило бы под угрозу принципы устройства футбола.

УЕФА быстро распространили слух, что Суперлига будет против национальных соревнований, и что клубы Суперлиги покидают свои чемпионаты в апреле. Это ложь", - сказал Перес.

Также не пропустите: Флорентино Перес высказался о сделке Ла Лиги с CVC. | http://soccernews.ru