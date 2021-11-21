Флорентино Перес высказался о конфликте Суперлиги с УЕФА

Теги реал мадридфлорентино перессуперлига (европейская)уефа

Флорентино Перес высказался о конфликте Суперлиги с УЕФАФото: сайт "Реал Мадрида"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на ассамблее сосьос королевского клуба рассказал  ситуации с Суперлигой и судебных тяжбах с УЕФА.

"Самое время напомнить УЕФА, кто такой "Реал Мадрид". Это клуб, который ФИФА вместе с остальными 7-ю федерациями, а затем создал Лигу чемпионов в 1955 году вместе L'Equipe. УЕФА – монополия.

Суперлига - это не просто соревнование, это нечто большее. Она пытается изменить динамику футбола. Суперлига - это свобода, это по-настоящему честная финансовая игра. Суперлига - это проект, который позволит избежать ситуаций, в которых клубы получают неизберательную поддержку. И он будет развиваться лишь в том случае, если будет совместим с национальными чемпионатами.

Мы не отступим перед незаконными угрозами. Никто не стоит выше закона. Мы доверяем судам общей юрисдикции, чтобы принять правильное решение в споре между Суперлигой и УЕФА. Все мы слышали то, как Чеферин хочет изменить правила "честной финансовой игры", чтобы государства смогли вливать ещё больше денег в определенные клубы, что поставило бы под угрозу принципы устройства футбола.

УЕФА быстро распространили слух, что Суперлига будет против национальных соревнований, и что клубы Суперлиги покидают свои чемпионаты в апреле. Это ложь", - сказал Перес

Также не пропустите: Флорентино Перес высказался о сделке Ла Лиги с CVC. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" разгромило тульский "Арсенал"

"Динамо" разгромило тульский "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов