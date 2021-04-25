Флорентино Перес высказался о новом формате Лиги Чемпионов

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Флорентино Перес высказался о новом формате Лиги Чемпионов

Фото: твиттер eDeporte/Автор неизвестен
Президент мадридского "Реала" и европейской Суперлиги Флорентино Перес поделился мнением о новом формате Лиги Чемпионов. 

"Новый формат Лиги Чемпионов меня не впечатляет. К тому же данная реформа будет только в 2024 году. Нам нужно исправить ситуацию раньше, иначе все клубы обанкротятся. Выжить сумеют только те клубы, которые получают финансирование из государственного бюджета, либо те, у кого есть мультимиллионеры-владельцы, которые готовы тратить сотни миллионов каждый год ради собственного развлечения", - приводит слова Переса AS.

Напомним, что Суперлига была создана в ночь с 18 на 19 апреля, но всего через двое суток проект был приостановлен из-за критики со стороны футболистов, тренеров, УЕФА, ФИФА, а также политиков. Из проекта вышли почти все клубы, кроме "Реала" и "Барселоны".

В новом проекте Лиги Чемпионов планируется участие 36 клубов, которые будут играть без группового этапа в режиме чемпионата.

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