Флорентино Перес высказался о новом формате Лиги Чемпионов
Фото: твиттер eDeporte/Автор неизвестен
Президент мадридского "Реала" и европейской Суперлиги Флорентино Перес поделился мнением о новом формате Лиги Чемпионов.
"Новый формат Лиги Чемпионов меня не впечатляет. К тому же данная реформа будет только в 2024 году. Нам нужно исправить ситуацию раньше, иначе все клубы обанкротятся. Выжить сумеют только те клубы, которые получают финансирование из государственного бюджета, либо те, у кого есть мультимиллионеры-владельцы, которые готовы тратить сотни миллионов каждый год ради собственного развлечения", - приводит слова Переса AS.
Напомним, что Суперлига была создана в ночь с 18 на 19 апреля, но всего через двое суток проект был приостановлен из-за критики со стороны футболистов, тренеров, УЕФА, ФИФА, а также политиков. Из проекта вышли почти все клубы, кроме "Реала" и "Барселоны".
В новом проекте Лиги Чемпионов планируется участие 36 клубов, которые будут играть без группового этапа в режиме чемпионата.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14