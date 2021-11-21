Флорентино Перес высказался о сделке Ла Лиги с CVC

Теги реал мадридфлорентино пересла лига

Флорентино Перес высказался о сделке Ла Лиги с CVCФото: сайт "Реал Мадрида"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес негативно высказался о сделке Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC на ассамблее сосьос королевского клуба.

"Ла Лига хотела забрать 11% наших телевизионных прав. Они являются нашими, они не имеют права передать их CVC на следующие 50 лет. CVC уже потерпела неудачу в Германии и Италии, теперь они пришли в Испанию.

Абсурдно даже рассматривать возможную сделку с CVC", - сказал президент "сливочных".

 Также не пропустите: Зарема встречалась с Ваноли вместо Федуна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" разгромило тульский "Арсенал"

"Динамо" разгромило тульский "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов