Флорентино Перес высказался о сделке Ла Лиги с CVC

Фото: сайт "Реал Мадрида"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес негативно высказался о сделке Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC на ассамблее сосьос королевского клуба.

"Ла Лига хотела забрать 11% наших телевизионных прав. Они являются нашими, они не имеют права передать их CVC на следующие 50 лет. CVC уже потерпела неудачу в Германии и Италии, теперь они пришли в Испанию.

Абсурдно даже рассматривать возможную сделку с CVC", - сказал президент "сливочных".

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