Флорентино Перес выступает против идеи перехода Неймара в "Реал"

Президент "Реал" Флорентино Перес не хочет покупать форварда ПСЖ Неймара, утверждает AS.

По данным издания, из-за скандала вокруг бразильца Перес опасается, что это может сказаться на репутации клуба. Кроме того, футболист долгое время выступал за их главного противника - "Барселону".

Ранее сообщалось, что Неймара подозревают в опубликовании интимных фото девушки, которая ранее обвинила его в изнасиловании.

В минувшем сезоне форвард участвовал в 28 матчах за ПСЖ, отметившись 23 голами и 13 ассистами.

Недавно в СМИ была информация о том, что Неймар вернется в "Барселону".

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