Флорентино Перес выступает против идеи перехода Неймара в "Реал"

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Флорентино Перес выступает против идеи перехода Неймара в "Реал"

Президент "Реал" Флорентино Перес не хочет покупать форварда ПСЖ Неймара, утверждает AS.

По данным издания, из-за скандала вокруг бразильца Перес опасается, что это может сказаться на репутации клуба. Кроме того, футболист долгое время выступал за их главного противника - "Барселону".

Ранее сообщалось, что Неймара подозревают в опубликовании интимных фото девушки, которая ранее обвинила его в изнасиловании. 

В минувшем сезоне форвард участвовал в 28 матчах за ПСЖ, отметившись 23 голами и 13 ассистами.

Недавно в СМИ была информация о том, что Неймар вернется в "Барселону".

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Перес против, Зидан против. Кто же за?

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Mutaloff
Mutaloff

Ответ:"Пьянь и все остальные путалонцы,позор сайта!"

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19alex77
Алексей

псж таким образом (изнасилование)решил его оставить в клубе )))

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ADMuH
ADMuH

А мб изнасилования и вовсе не было, просто тупо бабёха решила срубить деньжат?)

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Mutaloff
Mutaloff

Неймар и так не нужен,Азара надо забирать и вокруг него строить команду.

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chester_field
chester_field

до него дошло, о боги!!!не весь разум еще потерял

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Mutaloff
Mutaloff

Если бы не этот скандал,то Перес бы не отступился от своей бредовый идеи.

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