Флорес: "Победа над "Атлетико" поможет "Эспаньолу" в ментальном плане"

Теги эспаньолатлетико мадрид

Флорес: "Победа над "Атлетико" поможет "Эспаньолу" в ментальном плане"Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес прокомментировал вчерашнюю победу над "Атлетико" (1:0) в 17-м туре чемпионата Испании.

Отметим, что это первое поражение "матрасников" в чемпионате.

"Не знаю, изменятся ли кардинально наши результаты после этого матча, но положительная динамика прослеживается. Сегодня мы наконец-то были командой. Примера — очень сильный и конкурентоспособный чемпионат. Победа над "Атлетико" поможет в ментальном плане. Мы чувствуем, что выдержали проверку на прочность. Мы заслуживали побед и в некоторых предыдущих матчах, но футбол бывает несправедлив", - сказал он. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов