Флорес: "Победа над "Атлетико" поможет "Эспаньолу" в ментальном плане"

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес прокомментировал вчерашнюю победу над "Атлетико" (1:0) в 17-м туре чемпионата Испании.

Отметим, что это первое поражение "матрасников" в чемпионате.

"Не знаю, изменятся ли кардинально наши результаты после этого матча, но положительная динамика прослеживается. Сегодня мы наконец-то были командой. Примера — очень сильный и конкурентоспособный чемпионат. Победа над "Атлетико" поможет в ментальном плане. Мы чувствуем, что выдержали проверку на прочность. Мы заслуживали побед и в некоторых предыдущих матчах, но футбол бывает несправедлив", - сказал он. | http://soccernews.ru