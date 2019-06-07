"Флуминенсе" готов предложить контракт Буффону

Бразильский клуб "Флуминенсе" хочет видеть голкипера Джанлуиджи Буффона у себя в команде. Об этом пишет итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, несколько дней назад итальянец рассказал о том, что уходит из ПСЖ. После объявления этой новости вратарь получил множество предложения из Германии, Турции и Испании.

Ранее Буффон признавался, что ему симпатичен клуб из Рио-де-Жанейро.

41-летний футболист присоединился к ПСЖ прошлым летом. В активе голкипера 25 матчей, в которых он пропустил 25 голов.

Не пропустите: Буффон может вернуться в Серию А. | http://soccernews.ru