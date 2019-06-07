"Флуминенсе" готов предложить контракт Буффону
Бразильский клуб "Флуминенсе" хочет видеть голкипера Джанлуиджи Буффона у себя в команде. Об этом пишет итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Напомним, несколько дней назад итальянец рассказал о том, что уходит из ПСЖ. После объявления этой новости вратарь получил множество предложения из Германии, Турции и Испании.
Ранее Буффон признавался, что ему симпатичен клуб из Рио-де-Жанейро.
41-летний футболист присоединился к ПСЖ прошлым летом. В активе голкипера 25 матчей, в которых он пропустил 25 голов.
Не пропустите: Буффон может вернуться в Серию А. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27