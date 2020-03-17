ФНЛ и ПФЛ приостановлены вслед за Премьер-лигой

Все футбольные турниры в России поставлены на паузу из-за пандемии коронавируса.

Сначала стало известно и приостановке РПЛ и Кубка России. Теперь же сообщается об уходе на вынужденный перерыв ФНЛ и ПФЛ.

Данное решение принято Российским футбольным союзом. Ожидается, что возобновление матчей состоится 10 апреля.

Не пропустите: "Урал" иронично прокомментировал второй перенос матча Кубка России с "Шинником". | http://soccernews.ru