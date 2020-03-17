ФНЛ и ПФЛ приостановлены вслед за Премьер-лигой

Теги рплкубок россиипервый дивизионвторой дивизионкоронавирус

ФНЛ и ПФЛ приостановлены вслед за Премьер-лигой

Все футбольные турниры в России поставлены на паузу из-за пандемии коронавируса.

Сначала стало известно и приостановке РПЛ и Кубка России. Теперь же сообщается об уходе на вынужденный перерыв ФНЛ и ПФЛ.

Данное решение принято Российским футбольным союзом. Ожидается, что возобновление матчей состоится 10 апреля.

Не пропустите: "Урал" иронично прокомментировал второй перенос матча Кубка России с "Шинником". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Евро-2020 перенесён на следующий год

Евро-2020 перенесён на следующий год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов