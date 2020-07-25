ФНЛ представила мяч на следующий сезон

Теги первый дивизион

ФНЛ представила мяч на следующий сезон

Пресс-служба ФНЛ показала, какими мячами будут играть команды в новом сезоне.

Игровой снаряд с красно-чёрными вставками называется JAKO Prestige.

Напомним, что сезон ФНЛ стартует уже 1 августа.

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