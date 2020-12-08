ФНЛ провела ребрендинг

Теги первый дивизион

ФНЛ провела ребрендинг

Пресс-служба Футбольной национальной лиги объявила о смене логотипа и появлении нового фирменного стиля турнира.

Эмблема ФНЛ теперь выполнена в черном и бирюзовом цветах, внутри буквы "Н" изображён силуэт футболиста, играющего головой.

Более подробная информация о ребрендинге второго по значимости российского футбольного дивизиона представлена в его официальном аккаунте в инстаграме.

По итогам 26 туров в ФНЛ лидирует "Нижний Новгород". В первенстве уже началась зимняя пауза, которая продлится до конца февраля.

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