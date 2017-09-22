ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России

Теги первый дивизионкубок россии

ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России

Сразу девять представителей ФНЛ пробились в 1/8 финала Кубка России. Накануне путёвки в эту стадию турнира завоевали "Томь", "Крылья Советов", "Енисей", "Олимпиец", питерское "Динамо", "Шинник", "Тамбов", "Авангард" и "Луч-Энергия".

Таким образом, ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России, о чём информирует официальный сайт второго по значимости футбольного дивизиона страны.

Не пропустите: Стали известны пары 1/8 финала Кубка России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Москва 38 87
2 Тосно 38 75
3 Енисей Красноярск 38 63
4 СКА Хабаровск 38 59
5 Tambov 38 57
6 Спартак Москва II 38 56
7 Кубань 38 55
8 Шинник Ярославль 38 54
9 Тюмень 38 53
10 Факел 38 53
11 Химки 38 49
12 Волгарь-Газпром 38 45
13 Zenit St. Petersburg II 38 43
14 Балтика 38 42
15 Сибирь Новосибирск 38 42
16 Луч Владивосток 38 42
17 Мордовия Саранск 38 40
18 Сокол 38 39
19 Спартак Нальчик 38 38
20 Нефтехимик 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов