Сразу девять представителей ФНЛ пробились в 1/8 финала Кубка России. Накануне путёвки в эту стадию турнира завоевали "Томь", "Крылья Советов", "Енисей", "Олимпиец", питерское "Динамо", "Шинник", "Тамбов", "Авангард" и "Луч-Энергия".

Таким образом, ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России, о чём информирует официальный сайт второго по значимости футбольного дивизиона страны.

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