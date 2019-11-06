ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова
Федеральная налоговая служба России заблокировала счета экс-игрока "Зенита" и сборной России Александра Кержакова. Об этом сообщает Агенство городских новостей "Москва".
"Наименование налогоплательщика: Кержаков Александр Анатольевич. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - сказано в документации.
Таким образом, Кержакову закрыт доступ к счету в Санкт-Петербургском филиале АО "Альфа-банк".
"И что дальше? Это не ко мне вопрос, обращайтесь в ФНС", - прокомментировал Кержаков.
Ранее сообщалось, что специалист должен супруге 13 миллионов рублей по алиментам.
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|М
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|15
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|3
|Локомотив Москва
|15
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|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13