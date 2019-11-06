ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова

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ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета экс-игрока "Зенита" и сборной России Александра Кержакова. Об этом сообщает Агенство городских новостей "Москва".

"Наименование налогоплательщика: Кержаков Александр Анатольевич. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - сказано в документации.

Таким образом, Кержакову закрыт доступ к счету в Санкт-Петербургском филиале АО "Альфа-банк".

"И что дальше? Это не ко мне вопрос, обращайтесь в ФНС", - прокомментировал Кержаков.

Ранее сообщалось, что специалист должен супруге 13 миллионов рублей по алиментам.

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