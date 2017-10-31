Фода возглавил сборную Австрии

Футбольный союз Австрии на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера национальной сборной Франко Фоды.

51-летний немецкий специалист сменил у руля команды швейцарца Марселя Коллера, с которым решили не продлевать контракт после провального выступления австрийцев в квалификации ЧМ-2018.

Фода заключил соглашение с Австрийским футбольным союзом до 31 декабря 2019 года. Договор будет автоматически продлён в случае выхода сборной на Евро-2020.

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