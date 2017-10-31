Фода возглавил сборную Австрии
Футбольный союз Австрии на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера национальной сборной Франко Фоды.
51-летний немецкий специалист сменил у руля команды швейцарца Марселя Коллера, с которым решили не продлевать контракт после провального выступления австрийцев в квалификации ЧМ-2018.
Фода заключил соглашение с Австрийским футбольным союзом до 31 декабря 2019 года. Договор будет автоматически продлён в случае выхода сборной на Евро-2020.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|36
|81
|2
|Аустрия Вена
|36
|63
|3
|Штурм Грац
|36
|60
|4
|Райндорф Альтах
|36
|53
|5
|Рапид Вена
|36
|46
|6
|Адмира
|36
|46
|7
|Маттерсбург
|36
|43
|8
|Wolfsberger AC
|36
|42
|9
|Ст. Пелтен
|36
|37
|10
|Рид
|36
|35