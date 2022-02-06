Фоден и Родри могут продлить контракт с "Манчестер Сити"

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Фоден и Родри могут продлить контракт с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Фодена\Автор неизвестен

Контракты полузащитников "Манчестер Сити" Родри и Фила Фодена рассчитаны до июня 2024 года, однако "горожане" намерены пролонгировать соглашения этих футболистов, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, с Фоденом "Сити" уже ведет переговоры и более того, отмечается, что они уже находятся на продвинутой стадии.

Сообщается, что с обеими футболистами "Ман Сити" хочет подписать контракты до 2027 года.

В нынешнем сезоне Родри сыграл 19 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист, а Фоден сыграл в 15 встречах, забив в них 5 голов и сделав три ассиста.

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