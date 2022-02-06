Фоден и Родри могут продлить контракт с "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Фодена\Автор неизвестен
Контракты полузащитников "Манчестер Сити" Родри и Фила Фодена рассчитаны до июня 2024 года, однако "горожане" намерены пролонгировать соглашения этих футболистов, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, с Фоденом "Сити" уже ведет переговоры и более того, отмечается, что они уже находятся на продвинутой стадии.
Сообщается, что с обеими футболистами "Ман Сити" хочет подписать контракты до 2027 года.
В нынешнем сезоне Родри сыграл 19 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист, а Фоден сыграл в 15 встречах, забив в них 5 голов и сделав три ассиста.
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|27
|24
|20
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|27
|18