Фоден не намерен покидать "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситифилип фоден

Фоден не намерен покидать "Манчестер Сити"

Юный хавбек "Манчестер Сити" Филип Фоден хочет остаться в клубе.

Как сообщает Daily Mail, 18-летнему англичанину не интересен возможный вариант с арендой в другой клуб, ведь он хочет доказать свою надобность Хосепу Гвардиоле и завоевать место в основе.

Отмечается, что Фодена готовы арендовать несколько команды из немецкой Бундеслиги.

В нынешнем сезоне на счету Фодена шесть забитых мячей и два ассиста в 23 играх.

Читайте также: Санчо - лучший молодой игроком мира по версии Goal.com, Винисиус и Хадсон-Одои в тройке. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" возобновил интерес к Левандовски

"Реал" возобновил интерес к Левандовски

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов