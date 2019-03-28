Фоден не намерен покидать "Манчестер Сити"

Юный хавбек "Манчестер Сити" Филип Фоден хочет остаться в клубе.

Как сообщает Daily Mail, 18-летнему англичанину не интересен возможный вариант с арендой в другой клуб, ведь он хочет доказать свою надобность Хосепу Гвардиоле и завоевать место в основе.

Отмечается, что Фодена готовы арендовать несколько команды из немецкой Бундеслиги.

В нынешнем сезоне на счету Фодена шесть забитых мячей и два ассиста в 23 играх.

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