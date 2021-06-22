Фоден поделился мнением о Гарете Саутгейте

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Фоден поделился мнением о Гарете СаутгейтеФото: инстаграм Фодена/Автор неизвестен

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден высказался о главном тренере национальной команды Гарете Саутгейте.

"Он хороший тренер. Я имею возможность наблюдать его уровень каждый день на тренировках. У него всегда есть поддержка футболистов, и я уверен в том, что он правильно подбирает тактику.

Те, кто его критикует, даже не понимают, о чем говорят, потому что Гарет – отличный тренер.

Все очень качественно выкладываются на тренировках каждый день. Вне зависимости от того, какой состав он выберет, мы доверимся ему и поддержим. Все играют в разных стилях, у нас очень глубокий состав. Каждый игрок обладает уникальными качествами.

Санчо любит идти в дриблинг, я чаще выдвигаюсь из глубины. Тренер старается выбрать лучший состав. На следующий матч он выберет наиболее подходящих игроков", – сказал Фоден.

Англия сыграет с Чехией сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения -Лондон.

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