Фоден помог "Манчестер Сити" минимально обыграть "Тоттенхэм"
Сегодня, 20 апреля, "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в рамках 35-го тура чемпионата Англии.
Победный гол забил Фил Фоден на 5 минуте.
"Минчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 1:0
Голы: Фоден, 5 - 1:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне (Фернандиньо, 38), Бернарду Силва, Фоден (Сильва, 85), Стерлинг, Агуэро (Сане, 66).
"Тоттенхэм": Гассанига, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд (Льоренте, 78), Фойт, Лукас Моура, Дайер (Ваньяма, 61), Эриксен, Алли (Роуз, 69), Санчес, Сон Хын Мин.
Таким образом, "Манчестер Сити" поднялся на 1 строчку в чемпионате Англии.
Не пропустите: Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Уфу" в рамках 24-го тура РПЛ| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кононов поздравил "Спартак" с 97-летием
-
"Сельта" переиграла "Жирону" в матче 33-го тура Примеры (видео голов)
-
"Эйбар" - "Атлетико": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры
-
Фоден помог "Манчестер Сити" минимально обыграть "Тоттенхэм"
-
"Оренбург" разгромил "Ростов" в матче 24-го тура чемпионата России
-
"Барселона" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры
-
"Парма" и "Милан" закончили результативной ничьей в матче Серии А (видео голов)
-
5
Моуриньо назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмы
-
Аршавин презентовал кубок Лиги Европы УЕФА
-
Алиссон: "Если "Ливерпуль" хочет обыграть "Барселону", нам придется много работать"
-
Зидан попросил "Реал" перехватить у "Барселоне" де Лигта
-
"Интер" - "Рома": видеотрансляция битвы за место в Лиге чемпионов
-
Вадим Евсеев: "Мяч не шел в ворота. Это футбол"
-
Зинченко и Сон - в старте на матч "Манчестр Сити" - "Тоттенхэм"
-
1
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих вратарей в категории U-24
-
Бускетс заявил, что его привлекает вариант с продолжением карьеры в MLS
-
Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Уфу" в рамках 24-го тура РПЛ
-
"Интер" создал красивый ролик к 500-летию со дня смерти да Винчи
-
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Ростова" на матч 24-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14