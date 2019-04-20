Фоден помог "Манчестер Сити" минимально обыграть "Тоттенхэм"

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Фоден помог "Манчестер Сити" минимально обыграть "Тоттенхэм"

Сегодня, 20 апреля, "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в рамках 35-го тура чемпионата Англии.

Победный гол забил Фил Фоден на 5 минуте.

"Минчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 1:0

Голы: Фоден, 5 - 1:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне (Фернандиньо, 38), Бернарду Силва, Фоден (Сильва, 85), Стерлинг, Агуэро (Сане, 66).

"Тоттенхэм": Гассанига, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд (Льоренте, 78), Фойт, Лукас Моура, Дайер (Ваньяма, 61), Эриксен, Алли (Роуз, 69), Санчес, Сон Хын Мин.

Таким образом, "Манчестер Сити" поднялся на 1 строчку в чемпионате Англии.

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