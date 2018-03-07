Фоден станет самым молодым английским футболистом, который сыграет в плей-офф Лиги Чемпионов

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Фоден станет самым молодым английским футболистом, который сыграет в плей-офф Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Базелем".

В первой встрече англичане победили со счетом 4:0, поэтому главный тренер команды Хосеп Гвардиола выпустит на поле не основной состав.

Полузащитник "Сити" Фил Фоден в возрасте 17 лет и 283 дней станет самым молодым английским игроком, который сыграет в плей-офф Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Зинченко,  Туре и Габриэл Жезус в основе "Манчестер Сити" на матч с "Базелем". | http://soccernews.ru

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