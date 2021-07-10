Фоден травмировался перед финалом Евро-2020

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Фоден травмировался перед финалом Евро-2020

Фото инстаграм Фила Фодена

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рискует пропустить финальный матч Евро-2020.

В преддверии решающей игры 21-летний футболист не смог принять участие в тренировке сборной Англии из-за травмы.

При этом Sky Sports сообщает, что пропуск сегодняшнего занятия - это мера предосторожности.

Команда "трёх львов" сразится за победу в Чемпионате Европы с Италией. Финал состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 мск на стадионе "Уэмбли".

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