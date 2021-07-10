Фоден травмировался перед финалом Евро-2020
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рискует пропустить финальный матч Евро-2020.
В преддверии решающей игры 21-летний футболист не смог принять участие в тренировке сборной Англии из-за травмы.
При этом Sky Sports сообщает, что пропуск сегодняшнего занятия - это мера предосторожности.
Команда "трёх львов" сразится за победу в Чемпионате Европы с Италией. Финал состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 мск на стадионе "Уэмбли".
Не пропустите: Конте назвал слабое место сборной Англии в преддверии финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
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