Фоден установил новый рекорд Лиги Чемпионов

Фото твиттер Фила Фодена

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден переписал историю Лиги Чемпионов, сообщает Gracenote Live.

Хавбек "горожан" стал лучшим бомбардиром турнира среди английских игроков в возрасте до 21 года.

В активе Фодена уже 6 голов в ЛЧ. Ему сейчас 20 лет.

Предыдущими рекордсменами были Алан Смит и Джейдон Санчо - по 5 забитых мячей.

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