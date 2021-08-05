Фофана мог сломать ногу в товарищеском матче. Им интересуется "Реал"

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Фофана мог сломать ногу в товарищеском матче. Им интересуется "Реал"

Фото твиттер Sky Sports News / Автор неизвестен

Центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана получил серьёзную травму в ходе контрольной игры против "Вильярреала" (3:2).

После жёсткого подката соперника футболист "лис" не смог продолжить матч. У него подозрение на перелом левой ноги.

Напомним, что 20-летний француз входил в сферу интересов "Реала", однако 80-миллионный ценник отпугнул мадридский клуб.

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