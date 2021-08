Фофана мог сломать ногу в товарищеском матче. Им интересуется "Реал"

Фото твиттер Sky Sports News / Автор неизвестен

Центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана получил серьёзную травму в ходе контрольной игры против "Вильярреала" (3:2).

После жёсткого подката соперника футболист "лис" не смог продолжить матч. У него подозрение на перелом левой ноги.

Get well soon Wesley Fofana, Football is behind you. ❤️ pic.twitter.com/cOjtxUzbpk