Фофана мог сломать ногу в товарищеском матче. Им интересуется "Реал"

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Центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана получил серьёзную травму в ходе контрольной игры против "Вильярреала" (3:2).

После жёсткого подката соперника футболист "лис" не смог продолжить матч. У него подозрение на перелом левой ноги.

Get well soon Wesley Fofana, Football is behind you. ❤️ pic.twitter.com/cOjtxUzbpk — Jack (@JackWhitman_7) August 4, 2021

Напомним, что 20-летний француз входил в сферу интересов "Реала", однако 80-миллионный ценник отпугнул мадридский клуб.

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