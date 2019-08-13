Фольмер стал игроком "Уфы"
Форвард "Спартака-2" Кирилл Фольмер стал игроком "Уфы". Об это пишет официальный матч клуба.
На данный момент не известно, на какой срок футболист подписал контракт с уфимцами.
Кирилл Фольмер подписал долгосрочный контракт с ФК «Уфа»!https://t.co/WOXCKaG4YV pic.twitter.com/HeTlEAbfqu
— ФК УФА (@UfaFc) 13 августа 2019 г.
19-летний Фольмер - воспитанник "Спартака". На поле полузащитник провел 3 матча.
"Уфа" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 гола.
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