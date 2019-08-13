Форвард "Спартака-2" Кирилл Фольмер стал игроком "Уфы". Об это пишет официальный матч клуба.



На данный момент не известно, на какой срок футболист подписал контракт с уфимцами.

19-летний Фольмер - воспитанник "Спартака". На поле полузащитник провел 3 матча.



"Уфа" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 гола.



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