Фольмер стал игроком "Уфы"

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Фольмер стал игроком "Уфы"

Форвард "Спартака-2" Кирилл Фольмер стал игроком "Уфы". Об это пишет официальный матч клуба.

На данный момент не известно, на какой срок футболист подписал контракт с уфимцами.

19-летний Фольмер - воспитанник "Спартака". На поле полузащитник провел 3 матча.

"Уфа" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 гола.

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