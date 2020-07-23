Фьолусон покидает "Краснодар"

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Фьолусон покидает "Краснодар"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев объявил об уходе из клуба защитника Йона Гудни Фьолусона.

"Он покидает команду, это его последний день в "Краснодаре". Он провёл ряд хороших матчей. Я считаю, он добавил команде, сам стал лучше. Хочу выразить благодарность за совместную работу и пожелать удачи", - сказал Мусаев.

31-летний Фьолусон выступал за "Краснодар" с августа 2018 года, сыграл 28 матчей, результативными действиями не отличался.

По всей видимости, стороны расторгли контракт, поскольку действующее соглашение исландца с "быками" было рассчитано до конца следующего сезона.

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