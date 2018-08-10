Фьолусон стал игроком "Краснодара"

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Фьолусон стал игроком "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Норчепинга" Йона Гудни Фьолусона.

Сумма трансфера пока неизвестна. 29-летний исландец успешно прошёл медобследование и заключил с "быками" контракт до лета 2021 года.

Фьолусон выступал за "Норчепинг" с 2016 года, сыграл 77 матчей и забил 5 голов.

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