Фоменко: "Игра со "СКА-Хабаровском" была скользкой"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Олег Фоменко подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Игра была очень тяжёлая. Ребята старались. В конце пенальти нереализованный. Спасибо вратарю. Перелёт, всё наложилось. Абсолютно не лёгкая игра. Установка на второй тайм была - ещё забить. 1:0 - счёт пограничный. Нужно было забивать второй, третий, чтобы спокойно доводить игру до конца. А так все на нервах до последней минуты - игра скользкая была" - сказал Фоменко.

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