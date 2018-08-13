Фоменко подвёл итоги матча "Уфа" - "Краснодар"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко прокомментировал победу своей команды над "Уфой" в матче третьего тура чемпионата России.

"Сложная игра. Мы рады, что в конце сумели забить. В первом тайме была равная борьба. Но опасных моментов не было. При такой плотной обороне всегда сложно играть. Будем лучше работать на тренировках" - сказал Фоменко.

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