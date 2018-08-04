Фоменко прокомментировал победу над "Уралом"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко дал комментарии после матча второго тура чемпионата России против "Урала".

"К сожалению, вторую игру подряд начинаем с быстрого гола в свои ворота. Потом пошла равная игра, у обеих команд были моменты - мы свой реализовали. Сегодня рады только проявленному характеру и положительному результату, а так было много проблем по игре" - сказал Фоменко.

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