Фоменко прокомментировал победу над "Уралом"

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Фоменко прокомментировал победу над "Уралом"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко дал комментарии после матча второго тура чемпионата России против "Урала".

"К сожалению, вторую игру подряд начинаем с быстрого гола в свои ворота. Потом пошла равная игра, у обеих команд были моменты - мы свой реализовали. Сегодня рады только проявленному характеру и положительному результату, а так было много проблем по игре" - сказал Фоменко.

Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Краснодар". | http://soccernews.ru

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