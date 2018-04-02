Фоменко возглавил "Краснодар"

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Фоменко возглавил "Краснодар"

Пока "Краснодар" не определится с кандидатурой нового главного тренера, команду будет возглавлять Олег Фоменко, сообщают российские СМИ.

45-летний специалист уже назначен исполняющим обязанности наставника "быков". Ранее он входил в тренерский штаб уволенного сегодня Игоря Шалимова.

Отметим, что ближайший матч "Краснодара" запланирован на 7 апреля - это будет гостевой поединок с "Зенитом".

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