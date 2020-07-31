Фомин прошел медосмотр в "Динамо". О трансфере объявят сегодня

Теги уфадинамо москватрансферыданиил фомин

Фомин прошел медосмотр в "Динамо". О трансфере объявят сегодня

Хавбек "Уфы" Даниил Фомин в скором времени станет игроком московского "Динамо". Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По данным источника, футболист уже прошел медицинское обследование в Москве перед подписанием контракта с "бело-голубыми".

Сумма трансфера составит около 4,5 миллионов евро. О переходе объявят сегодня 31 июля.

В минувшем сезоне Фомин провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Зенит", "Краснодар" и киевское "Динамо" поспорят за игрока "Крыльев Советов"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 30 июля

Главные новости дня: 30 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов