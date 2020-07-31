Фомин прошел медосмотр в "Динамо". О трансфере объявят сегодня
Хавбек "Уфы" Даниил Фомин в скором времени станет игроком московского "Динамо". Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.
По данным источника, футболист уже прошел медицинское обследование в Москве перед подписанием контракта с "бело-голубыми".
Сумма трансфера составит около 4,5 миллионов евро. О переходе объявят сегодня 31 июля.
В минувшем сезоне Фомин провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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