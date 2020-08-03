Фомин провел первую тренировку в "Динамо"

Новичок "Динамо" Даниил Фомин провел первую тренировку с командой.

Напомним, что "Динамо" сегодня объявило о трансфере 23-летнего футболиста. Фомин заключил с клубом пятилетнее соглашение.

Прошлым клубом Фомина была "Уфа". В прошедшем сезоне на счету игрока 6 забитых мячей и два ассиста в 29 играх.

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