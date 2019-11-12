Фомин высказался о дебютном сборе в составе сборной России

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Фомин высказался о дебютном сборе в составе сборной России

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин поделился впечатлениями от пребывания на сборе национальной команды России.

Стоит отметить, что 22-летнего футболиста впервые в карьере вызвали в состав сборной.

"Пока привыкаю и к команде, и к партнёрам, и к тренерам. Пока никакие связи не наигрываем - идёт восстановление. Скоро начнётся подготовка к Бельгии. Важный матч, который обязательно нужно выиграть. Скоро вот теория - работаем! По сравнению с клубом чувствуется масштаб, уровень. В национальной команде всё более ответственно, профессионально. Требуется только выходить на поле и защищать честь своей страны.

Дедовщины пока не наблюдалось, ха-ха. А вообще коллектив отличный: все на позитиве. Чуть больше общаюсь с ребятами из "Краснодара", с которыми вместе играли, а ещё с Ильзатом Ахметовым и Зелимханом Бакаевым - с ними в молодёжке пересекались. Со Станиславом Саламовичем пока вообще не общались", - сказал Фомин.

16 ноября россияне примут Бельгию, а через три дня сыграют в гостях с Сан-Марино.

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