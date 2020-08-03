Фомин высказался о своем переходе в "Динамо"

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Фомин высказался о своем переходе в "Динамо"

Новичок "Динамо" Даниил Фомин рассказал, что думает о своем переходе из "Уфы" в московский клуб.

Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

"Динамо" - это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.

Относительно перехода советовался только с родителями и близкими людьми. Папа у меня связан с футболом, сам играл, я часто к нему обращаюсь за советами, причем по разным вопросам. Сам для себя я решение принял быстро, потому что, повторюсь, "Динамо" - это отличный вариант для продолжения карьеры.

В команде в первую очередь хорошо знаю Николая Комличенко, конечно, по «Краснодару». Также знаком с Дмитрием Скопинцевым, с которым тоже пересекались в рядах черно-зеленых, плюс в юношеских и молодежных сборных. Еще знаю Игоря Лещука и Антона Шунина.

С Кириллом Александровичем (Новиковым), конечно, разговаривали и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит, на футболиста точно рассчитывают", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Сумма трансфера составила около 4,5 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Фомин провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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