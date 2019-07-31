Фонд Усманова выделил на фильм о Льве Яшине 100 миллионов рублей

Теги рпл

Фонд Усманова выделил на фильм о Льве Яшине 100 миллионов рублей

Фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" перечислил 100 миллионов рублей на создание фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Об этом сообщает "РБК-Спорт".

PR-директор Екатерина Ерёмина рассказала, что представители фонда вышли на продюсера фильма и выплатили данную сумму.

Продюсер и сценарист фильма Олег Капанец рассказал, что на создание ленты потребовалось 360 миллионов евро.

Премьера фильма, скорее всего, пройдет перед юбилеем Льва Яшин, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет.

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