Фонд Усманова выделил на фильм о Льве Яшине 100 миллионов рублей

Фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" перечислил 100 миллионов рублей на создание фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Об этом сообщает "РБК-Спорт".

PR-директор Екатерина Ерёмина рассказала, что представители фонда вышли на продюсера фильма и выплатили данную сумму.

Продюсер и сценарист фильма Олег Капанец рассказал, что на создание ленты потребовалось 360 миллионов евро.



Премьера фильма, скорее всего, пройдет перед юбилеем Льва Яшин, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет.

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