Фонсека близок к назначению в "Тоттенхэм"

Фото сайт "Ромы"

Португалец Паулу Фонсека, судя по всему, возглавит "Тоттенхэм".

Как сообщает Sky Sport Italia, тренер готов подписать со "шпорами" контракт на три года. Назначение Фонсеки одобрил новый спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Фонсека с 2019 по 2021 год возглавлял "Рому". Ранее он работал в "Шахтере".

Напомним, что в следующем сезоне "Тоттенхэм" будет играть в Лиге конференций.

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