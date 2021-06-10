Фонсека близок к назначению в "Тоттенхэм"

Теги тоттенхэмпаулу фонсека

Фонсека близок к назначению в "Тоттенхэм" Фото сайт "Ромы"

Португалец Паулу Фонсека, судя по всему, возглавит "Тоттенхэм".

Как сообщает Sky Sport Italia, тренер готов подписать со "шпорами" контракт на три года. Назначение Фонсеки одобрил новый спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Фонсека с 2019 по 2021 год возглавлял "Рому". Ранее он работал в "Шахтере".

Напомним, что в следующем сезоне "Тоттенхэм" будет играть в Лиге конференций.

Читайте также: "Тоттенхэм" может переманить двух основных игроков "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 июня

Главные новости дня: 9 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов