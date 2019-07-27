Фонсека блокирует продажу Джеко в "Интер"
Новый наставник "Ромы" Паулу Фонсека настаивает на том, чтобы в клубе остался боснийский форвард Эдин Джеко.
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, португальский специалист доволен работой 33-летнего футболиста на тренировках и хочет, чтобы "волки" продлили с ним контракт.
Напомним, что действующее соглашение нападающего с римлянами истекает через год.
Этим летом купить Джеко пытается миланский "Интер", но клубы пока не могут договориться о сумме трансфера.
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