Фонсека блокирует продажу Джеко в "Интер"

Новый наставник "Ромы" Паулу Фонсека настаивает на том, чтобы в клубе остался боснийский форвард Эдин Джеко.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, португальский специалист доволен работой 33-летнего футболиста на тренировках и хочет, чтобы "волки" продлили с ним контракт.

Напомним, что действующее соглашение нападающего с римлянами истекает через год.

Этим летом купить Джеко пытается миланский "Интер", но клубы пока не могут договориться о сумме трансфера.

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