Фонсека: "Если пройдем дальше в Лиге чемпионов, я появлюсь в костюме Зорро"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека готов перевоплотиться в Зорро, если донецкий клуб пробьется в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"По поводу вашего вопроса [про Хэллоуин]: мне уже стали присылать огромное количество коллажей, где я в маске Зорро и шляпе.

Я подумал, и мы с директором сделали ставку: если пройдем дальше в Лиге чемпионов, на последней пресс-конференции я появлюсь в костюме Зорро", – сказал Фонсека.

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