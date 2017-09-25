Фонсека: "Глядя на состав "Манчестер Сити", многие скажут, что у "Шахтёра" очень мало шансов"

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий поединок против "Манчестер Сити".

"Мы понимаем, насколько сложной будет этот матч. Мы встретимся с одной из лучших команд в мире, командой, которая лучше всех играет в атаке. За шесть матчей они забили 26 голов, а пропустили только два. Они отлично показывают себя в последних играх.

Глядя на состав "Манчестер Сити", многие скажут, что у "Шахтёра" очень мало шансов. Сейчас можно посмотреть на цифры, инвестиции обеих команд - они очень разнятся. Но я тот человек, который верит в положительное. Я всегда говорю футболистам: это отличная возможность для нас показать украинский футбол, отличный способ возвысить нашу страну и показать, что здесь есть футбол" - приводят слова Фонсеки украинские СМИ.

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