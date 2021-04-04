Фонсека или Лэмпард могут возглавить "Кристал Пэлас"

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Руководство "Кристал Пэлас" не будет продлевать соглашение с 73-летним главным тренером команды Роем Ходжсоном и ищет ему замену, сообщает Daily Mail.

В списке кандидатов на должность выделяются бывший наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард и главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека. Англичанин в данный момент находится без работы и без явных предложений. Португалец же пока не знает, останется ли в Италии, поскольку в его услугах заинтересованы несколько европейских клубов.

Кроме вышеназванных специалистов боссы лондонского клуба рассматривают вариант с приглашением Шона Дайча из "Бернли" или Стива Купера из "Суонси".

В текущем сезоне АПЛ "Кристал Пэлас" после 29 туров находится на 12 месте, имея в своем активе 37 очков.