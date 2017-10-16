Фонсека мечтает поработать в Англии

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека рассказал, в каком чемпионате он хотел бы однажды поработать.

"Все тренеры хотят поработать в Англии, и я один из них. У меня есть мечта, и я верю, что это может произойти. Я очень сильно верю в это. Рано или поздно. Но у меня есть эта мечта. У меня большая страсть к игре, и атмосфера в Англии прекрасная. Надеюсь однажды прожить это. Поработать в Англии - шикарно для любого тренера. Здесь лучшие игроки и тренеры" - цитирует Фонсеку The Telegraph.

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 12 тура. | http://soccernews.ru