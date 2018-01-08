Фонсека: "Можем удивить всех в этой Лиге Чемпионов"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека высказался об удачном выступлении свой команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Для команды это огромный успех. Мы заняли второе место в очень сложной группе. Команда одержала четыре победы и набрала 12 очков на групповом этапе, играя против "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноорда", который в прошлом сезоне стал чемпионом Нидерландов. Наш успех станет фантастическим, если удастся пройти в турнире как можно дальше.

Но я прекрасно понимаю, что с каждым этапом нам будет все сложнее. Впрочем, в футболе нет ничего невозможного. Очень важно продолжать верить и мечтать. После жеребьевки группового этапа говорили, что мы будем бороться за третье место, но я верил в нашу команду. И продолжаю думать, что мы можем удивить всех в этой Лиге Чемпионов", - цитирует наставника "горняков" Gazeta.ua.

Напомним, хавбек "Шахтера" ждет звонка от Гвардиолы. | soccernews.ru