Фонсека может покинуть "Рому"

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека летом может смнить клуб.

Как сообщает журналист Педро Алмейда, у португальского специалиста есть варианты с возвращением на родину. Есть информация, что 47-летний специалист обсуждает детали сотрудничества с "Бенфикой".

Как заявляет источник, "орлы" вышли на Фонсеку с предложением контракта. Сам тренер не против вернуться на родину после пяти лет работы в Украине и Италии.