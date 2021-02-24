Фонсека может покинуть "Рому"

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Фонсека может покинуть "Рому"Наставник "Ромы" Паулу Фонсека летом может смнить клуб.

Как сообщает журналист Педро Алмейда, у португальского специалиста есть варианты с возвращением на родину. Есть информация, что 47-летний специалист обсуждает детали сотрудничества с "Бенфикой".

Как заявляет источник, "орлы" вышли на Фонсеку с предложением контракта. Сам тренер не против вернуться на родину после пяти лет работы в Украине и Италии.

Детали возможного договора пока неизвестны. 

У Фонсеки богатый опыт работы с португальскими командами. Он успел потренировать "Брагу", "Авеш", "Пасуш Де Ферейру" и другие клубы.

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