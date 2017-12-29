Фонсека может покинуть "Шахтёр"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека допускает свой уход из украинского клуба по окончании нынешнего сезона.

"Не знаю, продолжу ли я работать в "Шахтёре" в следующем сезоне. Это зависит не только от меня. Если этот вопрос будет поставлен, то я подумаю и приму во внимание все факторы, в том числе то, что я себя хорошо чувствую в клубе и в стране. Понятно, что всё это должно быть обдуманным. Но этот вопрос сейчас меня вообще не беспокоит. Сейчас меня волнует подготовка "Шахтёра" ко второй части сезона. Пока я здесь, я телом и душой с клубом" - сказал португальский специалист.

В этом сезоне "Шахтёр" под руководством Фонсеки лидирует в чемпионате Украины, а также пробился в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где сыграет с "Ромой".

Не пропустите: "Шахтер" намерен переманить бека киевского "Динамо". | http://soccernews.ru