Фонсека может покинуть "Шахтёр"
Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека допускает свой уход из украинского клуба по окончании нынешнего сезона.
"Не знаю, продолжу ли я работать в "Шахтёре" в следующем сезоне. Это зависит не только от меня. Если этот вопрос будет поставлен, то я подумаю и приму во внимание все факторы, в том числе то, что я себя хорошо чувствую в клубе и в стране. Понятно, что всё это должно быть обдуманным. Но этот вопрос сейчас меня вообще не беспокоит. Сейчас меня волнует подготовка "Шахтёра" ко второй части сезона. Пока я здесь, я телом и душой с клубом" - сказал португальский специалист.
В этом сезоне "Шахтёр" под руководством Фонсеки лидирует в чемпионате Украины, а также пробился в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где сыграет с "Ромой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12