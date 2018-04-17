Фонсека может продолжить карьеру во Франции

На тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку появился претендент из Франции.

Как сообщает Mercato365, португалец со следующего сезона может встать у руля "Монако". Напомним, что в настоящее время монегасков возглавляет Леонарду Жардим.

Также в услугах Фонсеки заинтересованы "Наполи" и "Эвертон".

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