Фонсека может сменить Семака в "Зените"
Фото Calciomercato
Наставник "Ромы" Паулу Фонсека заинтересовал питерский "Зенит", утверждает Il Tempo.
По информации источника, "сине-бело-голубые" фигурируют в списке претендентов на португальского специалиста наряду с "Наполи", "Фиорентиной" и пражской "Славией".
Напомним, что по окончании сезона тренер "волков" может стать свободным агентом. С ним не продлят контракт, если команда не финиширует в топ-4 Серии А.
Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить московский "Спартак". Однако "красно-белые" опровергли интерес к бывшему рулевому "Шахтёра".
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